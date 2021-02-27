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  4. 27 Şubat 2021 14:43

İstanbul'da otogarda yangın paniği

İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'da otogarda yangın paniği
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın çarşı bölümünde bulunan bir kebapçıda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ocak kısmında başlayan yangın büyüyerek bacaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Olayı gören otogar bir esnafı "Bacadan çıktı galiba. Yaralı yok. Maddi hasarlı bir yangın. Hemen itfaiye polis geldi zaten" diye konuştu

yangın , bayrampaşa , otogar
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