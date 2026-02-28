İstanbul'da özel hastanede estetik sonrası şüpheli ölüm!

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede 12 gün arayla karın ve yüz gerdirme ameliyatı olan 42 yaşındaki S.Y., operasyon sonrası fenalaşarak hayatını kaybederken hipertansiyon hastası olan kadına kısa sürede 2 kez yüksek dozda narkoz verildiği iddiası kan dondurdu.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşananlar, estetik operasyonların taşıdığı riskleri ve denetim mekanizmalarını bir kez daha tartışmaya açtı.

15 Şubat’ta karın gerdirme ameliyatı olan S.Y. (42), henüz bu operasyonun etkilerini atlatamadan, 12 gün sonra 27 Şubat’ta aynı hastanede yüz gerdirme ameliyatı için masaya yattı.

Ancak ikinci operasyondan sonra servise alınan genç kadın, solunum yetmezliği teşhisiyle komaya girdi ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Hipertansiyonu vardı, haberimiz yoktu"

Acılı baba M.Y., kızının ameliyat süreçlerinden aile olarak haberleri olmadığını belirterek hastaneye ağır suçlamalarda bulundu. Kızının çantasından tansiyon hapları çıktığını belirten baba, "Hipertansiyonu olmasına rağmen 10 gün içerisinde iki kez yüksek dozda narkoz vererek bu ameliyatı gerçekleştiriyorlar. Doktorlar ne bir yakınının numarasını alıyor ne de refakatçi istiyor. Kendi başlarına kesip biçiyorlar" dedi.

Doktorların "Konuştuk" ifadesine sert tepki

Hastanenin, S.Y. vefat ettikten sonra kendilerine ulaştığını iddia eden aile, doktorların ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Doktorların "Ameliyattan sonra bilinci yerine geldi, konuştuk" dediğini aktaran baba M.Y., "Yüzünde 30 santimlik yarık olan bir insan nasıl konuşabilir? Kendilerini kurtarmak için yalan söylüyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ailenin iddiasına göre hastane, operasyon öncesi alınması gereken onam raporunu "Savcılık size verecek" diyerek aileye teslim etmedi.

Şüpheli ölüm üzerine hastaneye gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, doktorların ifadesini alırken hastane kayıtlarına el koydu. S.Y.'nin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

DHA