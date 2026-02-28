  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da özel hastanede estetik sonrası şüpheli ölüm!

İstanbul'da özel hastanede estetik sonrası şüpheli ölüm!

Güncelleme:

İstanbul Esenyurt'ta özel bir hastanede 12 gün arayla karın ve yüz gerdirme ameliyatı olan 42 yaşındaki S.Y., operasyon sonrası fenalaşarak hayatını kaybederken hipertansiyon hastası olan kadına kısa sürede 2 kez yüksek dozda narkoz verildiği iddiası kan dondurdu.

İstanbul Esenyurt’ta bulunan özel bir hastanede yaşananlar, estetik operasyonların taşıdığı riskleri ve denetim mekanizmalarını bir kez daha tartışmaya açtı.

15 Şubat’ta karın gerdirme ameliyatı olan S.Y. (42), henüz bu operasyonun etkilerini atlatamadan, 12 gün sonra 27 Şubat’ta aynı hastanede yüz gerdirme ameliyatı için masaya yattı.

Ancak ikinci operasyondan sonra servise alınan genç kadın, solunum yetmezliği teşhisiyle komaya girdi ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Hipertansiyonu vardı, haberimiz yoktu"

Acılı baba M.Y., kızının ameliyat süreçlerinden aile olarak haberleri olmadığını belirterek hastaneye ağır suçlamalarda bulundu. Kızının çantasından tansiyon hapları çıktığını belirten baba, "Hipertansiyonu olmasına rağmen 10 gün içerisinde iki kez yüksek dozda narkoz vererek bu ameliyatı gerçekleştiriyorlar. Doktorlar ne bir yakınının numarasını alıyor ne de refakatçi istiyor. Kendi başlarına kesip biçiyorlar" dedi.

Doktorların "Konuştuk" ifadesine sert tepki

Hastanenin, S.Y. vefat ettikten sonra kendilerine ulaştığını iddia eden aile, doktorların ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Doktorların "Ameliyattan sonra bilinci yerine geldi, konuştuk" dediğini aktaran baba M.Y., "Yüzünde 30 santimlik yarık olan bir insan nasıl konuşabilir? Kendilerini kurtarmak için yalan söylüyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

Ailenin iddiasına göre hastane, operasyon öncesi alınması gereken onam raporunu "Savcılık size verecek" diyerek aileye teslim etmedi.

Şüpheli ölüm üzerine hastaneye gelen Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, doktorların ifadesini alırken hastane kayıtlarına el koydu. S.Y.'nin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Etiketler estetik yüz gerdirme estetik ameliyatı yüz gerdirmekarın gerdirme esenyurt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!