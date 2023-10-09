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İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 şehit

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 1 şehit
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İstanbul Büyükçekmece'de ihbara giden polis memuru, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde, gece saat 02.30 sıralarında sokakta motosikletli 2 kişinin havaya ateş ettiği yönünde polise ihbar geldi. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese gittiğinde motosikletlileri bulamadı.

Ekipler çevrede araştırma yaparken polise bir ihbar daha geldi. Arayan kişi evinin duvarlarına kurşun isabet ettiğini söyleyerek polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerinde araştırma yapan ekipler ihbarın yapıldığı daireye gitti.

ATEŞ AÇTILAR
Duvarlarında kurşun izi olan zilini çalan ekiplere kapı açılmadı. Ekipler ihbarı yapan numarayı aradı fakat numarayı da kimse açmadı. Ekipler bunun üzerine daire kapısını açarak içeri girmek istedi ancak o sırada içeriden ekiplere doğru silahla ateş edildi.

KURTARILAMADI
Evdeki M.E.Ç.'nin silahından çıkan kurşun polis memuru Cihat Ermiş'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ermiş, Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ermiş burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederek şehit oldu.

Olaydan sonra gözaltına alınan Ç., verdiği ilk ifadede düşmanları olduğunu evine kurşun isabet edince saldırıya uğradığını düşünerek kapıyı açan kişilere ateş ettiğini söyledi. Şüphelinin Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

DHA

Etiketler istanbul polis şehit ihbar
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