İstanbul'da şantiyede yangın paniği

İstanbul Avcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak'ta İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya ait yurt inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı konteynerde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etmeye başladı. Yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

DHA