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İstanbul'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında silahlı bir grup, husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdı.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Zanlılar olay sonrası kaçtı.

Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Etiketler beyoğlu silahlı çatışma
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