İstanbul'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
İstanbul Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Örnektepe Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında silahlı bir grup, husumetli oldukları kişilere kurşun yağdırdı.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Zanlılar olay sonrası kaçtı.
Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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