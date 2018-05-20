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  4. 20 Mayıs 2018 16:30

İstanbul'da şok görüntü ! Taksiciler yolunu böyle kesti

Esenyurt'ta içerisinde yolcu bulunan UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi.

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Esenyurt'ta iddiaya göre içinde 4 yolcusu bulunan UBER aracının önü 7 taksi şoförü tarafından kesildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda UBER şoförü tehdit edildiğini öne sürdü.

Olay Esenyurt'ta meydana geldi. İddiaya göre taksiciler,  Esenyurt'ta müşteri alan bir UBER aracının önünü  kesti. 7 taksi şoförü UBER aracının etrafını sardı ve araca vurdu. Bu sırada araçta bulunan yolcular da  taksi şoförüne tepki gösterirken, taksiciler müşterileri araçtan indirmek istedi. Ancak UBER şoförü ise aracın kapılarını kilitledi. Yaşanan o anlarda cep telefonuna yansıdı.






DHA

taksici , esenyurt , uber
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