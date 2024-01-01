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İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Baba ile kızı yaralandı

İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Baba ile kızı yaralandı
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İstanbul Ataşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, baba ile 14 yaşındaki kızı yaralandı. Polis kaçak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün 15.30 sıralarında Esatpaşa Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Çınarcık sokakta meydana geldi .İddiaya göre aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İki araçla husumetli oldukları E.Y. ve E.Y.'nin yaşadığı yere gelen şüpheliler, silah kabzasıyla kafasına ve bacağına vurdukları E.Y.'nin yaralanmasına neden oldu. Bu sırada E.Y.'nin 14 yaşındaki kızı G.Y. de rastgele açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı baba kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma yaptı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili şüpheli B.B., A.B, Ö.B, O.B, M.K. ve İ.K.‘yi  yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından çok sayıda polis kaydı olduğu da öğrenildi.

DHA

Etiketler ataşehir husumet silahlı kavga
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