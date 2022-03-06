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İstanbul'da şoke eden intihar girişimi

İstanbul'da şoke eden intihar girişimi

İstanbul Mecidiyeköy'de üst geçitteki kabloları yakarak intihara kalkışan şahıs, polisin ikna çabaları sırasında arkadan yaklaşan bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Mecidiyeköy'de bulunan üst geçitte edinilen bilgiye göre, elinde benzin dolu şişeyle köprünün korkuluklarında bulunan kabloları yakan kişi etrafa bağırarak kendini yakmakla tehdit etti. O anları gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞ YAKALADI
Vatandaşın haber vermesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları sırasında arkadan gelen bir vatandaş, intihara kalkışan kişiyi yakaladı. Engellenen kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İHA

Etiketler mecidiyeköy intihar girişimi
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