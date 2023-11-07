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İstanbul’da vahşet! Kediyi tekmeleye tekmeleye öldürdü

İstanbul’da vahşet! Kediyi tekmeleye tekmeleye öldürdü
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İstanbul’da sokaktan poşetle götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'da sokaktan poşete koyup götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne neden olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da bir kişinin sokaktaki kediyi poşete koyarak götürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler, olayın Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde gerçekleştiğini tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli Y.C, Mersin’de yakalandı.

Polis ekipleri, Y.C'nin iş yerine götürdüğü kediyi tekmeleyerek ölümüne sebep olduğunu saptadı.

Şüpheli, “hayvan hırsızlığı”, “hayvana kötü muamele” ve “hayvana işkence yaparak öldürme” suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.(AA)

AA

Etiketler kediyi tekmeleyerek öldürdü kedi katili
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