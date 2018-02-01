İstanbul'da vatandaşları darp eden bölücü yandaşları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Kadıköy'de yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Alptuğ S, Ali T, Yasin Y, Birhat A, ve Mehmet Y. ile Ali Emre E. ve Ulaş Bedri Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılığın sevk yazısında, şüphelilerin Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) adına Türkiye’de faaliyet gösterdikleri yönünde istihbarı bilgiler elde edildiği belirtildi.

Şüpheli Ali Emre E'nin örgüt adına faaliyet gösterdiği, örgütün İstanbul il sorumlusu adıyla toplumu TSK’nın düzenlediği Afrin Operasyonu’nu protesto etmeye çağırdığı, gözaltı işlemleri sonrasında örgütsel tavır takındığı ve örgüt talimatları gereğince davranışlarda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Ulaş Bedri Ç.'nin ise 13 Mayıs 2017’de Suriye’de BÖG adına faaliyet gösterirken öldürülen örgütün elebaşlarından Ulaş Bayraktaroğlu’nun cenazesine katıldığı ve cenazeyi tertip edenler arasında yer aldığı anlatıldı.

Sevk yazısında, şüpheliler Alptuğ S, Ali T, Yasin Y, Birhat A. ve Mehmet Y.’nin ise 21 Ocak 2018’de örgütün düzenlediği TSK’nın Afrin Operasyonu’nu protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darbettikleri bildirildi.

Ayrıca, şüphelilerin sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları da kaydedildi.