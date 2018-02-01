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  4. 01 Şubat 2018 21:17

İstanbul'da vatandaşları darp eden bölücü yandaşları tutuklandı

Kadıköy'de, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto ederken kendilerine tepki gösterenleri darbedenlerin de aralarında bulunduğu 7 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da vatandaşları darp eden bölücü yandaşları tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Kadıköy'de yaşanan  olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Alptuğ S, Ali T, Yasin Y,  Birhat A, ve Mehmet Y. ile Ali Emre E. ve Ulaş Bedri Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin  "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılığın sevk yazısında, şüphelilerin Birleşik Özgürlük Güçleri  (BÖG) adına Türkiye’de faaliyet gösterdikleri yönünde istihbarı bilgiler elde  edildiği belirtildi.

Şüpheli Ali Emre E'nin örgüt adına faaliyet gösterdiği, örgütün  İstanbul il sorumlusu adıyla toplumu TSK’nın düzenlediği Afrin Operasyonu’nu  protesto etmeye çağırdığı, gözaltı işlemleri sonrasında örgütsel tavır takındığı  ve örgüt talimatları gereğince davranışlarda bulunduğu aktarıldı.

Şüpheli Ulaş Bedri Ç.'nin ise 13 Mayıs 2017’de Suriye’de BÖG adına  faaliyet gösterirken öldürülen örgütün elebaşlarından Ulaş Bayraktaroğlu’nun  cenazesine katıldığı ve cenazeyi tertip edenler arasında yer aldığı anlatıldı.

Sevk yazısında, şüpheliler Alptuğ S, Ali T, Yasin Y, Birhat A. ve  Mehmet Y.’nin ise 21 Ocak 2018’de örgütün düzenlediği TSK’nın Afrin Operasyonu’nu  protesto eylemine tepki gösteren mağdurları darbettikleri bildirildi.

Ayrıca, şüphelilerin sosyal medya hesapları ve internet siteleri  üzerinden terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları da kaydedildi.

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