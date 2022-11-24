İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada

Türkiye'deki yasal ve kaçak yabancı uyruklularla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'da çekilen ve 2 yabancı uyruklu grubun bıçaklarla birbirlerine saldırdığı anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da yabancı uyruklu kişilerin yoğun olduğu bölgelerden biri olan İstanbul Fatih Karagümrük’te kaydedildiği iddia edilen kavga görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda onlarca yabancı uyruklu kişi birbirlerine sopa ve sallama bıçaklarla saldırdı, ortalık adeta savaş alanına döndü.

4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kavga, polis ekiplerinin olaya müdahale etmesiyle sona erdi. Kavgaya karışan taraflar gözaltına alındı. İddialara göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı devam eden husumet vardı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü görüntüler, çevredeki bir Türk tarafından kaydedildi.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte birçok vatandaş iki gruba da tepki gösterdi.

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