  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada

İstanbul'da yabancı uyruklular birbirine girdi! O anlar kamerada

Güncelleme:

İstanbul Fatih'te biri koltuk değnekli yabancı uyruklu 2 kişi arasında yaşanan kavga mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Instagram’daki “Fatihsondakika” hesabının paylaşımına göre olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, yabancı uyruklu iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

 Engelli adam koltuk değnekleriyle vururken karşısındaki kişi de yumruk atarak karşılık verdi. Yere düşen ikili yumruklarla birbirine saldırırken çevredekilerin müdahalesiyle kavga son buldu.

Etiketler koltuk değnekli engelli kavga suriyeli yabancı uyruklu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ne İstanbul, ne İzmir, ne de Antalya! Kiralık satılık ev kalmadı
Mine Tugay'dan ''İyi geceler'' pozu
Prof. Dr. Özgür Demirtaş asgari ücrette can sıkacak gerçeği açıkladı
MTV zammına indirim sonrası hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ?
Gülse Birsel'den yıllar sonra gelen ''Avrupa Yakası'' itirafı
Cübbeli Ahmet özür diledi, ünlü rapçi kabul etmedi
Biri bitmeden biri başlıyor: Bu belirtilere dikkat!
Gülşen davasında davacılar şikayetten vazgeçti
Cinsel içerikli film çekilen eve polis baskını! Ele geçirilen düzenek şaşkına çevirdi
ORC il il seçim anketi sonuçlarını açıkladı