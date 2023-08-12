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İstanbul'da yangın!

İstanbul'da yangın!
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Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan ve yakındaki ağaçlık bölgeye sirayet eden yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

 Bahçelievler Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Etiketler istanbul büyükçekmece yangın otluk alan ağaçlık alan
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