İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü

Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye sevk edildi.