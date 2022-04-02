İstanbul'da yangın! İtfaiye aracı alev topuna döndü
Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye sevk edildi.
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