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İstanbul'da yangında can pazarı

İstanbul'da yangında can pazarı
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İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Halkalı Ufuk sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle binanın üst katında mahsur kalan biri yaşlı 3 kişiyi kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Etiketler istanbul küçükçekmece
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