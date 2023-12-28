  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da yangında can pazarı! Mahsur kaldılar

İstanbul'da yangında can pazarı! Mahsur kaldılar

İstanbul'da yangında can pazarı! Mahsur kaldılar
Güncelleme:

İstanbul Kağıthane'de, 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında, saat 13.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan duman yükseldiğini fark edenler, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların üst katlara dolması nedeniyle 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 kişi, merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yangın ise itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın çıkan dairede hasar meydana geldi.

DHA

Etiketler kağıthane yangın mahsur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sandık Kokusu dizisine yeni transfer Sandık Kokusu dizisine yeni transfer Sigara ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı Sigara ve tütün ürünlerine dev ÖTV zammı Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem Sosyal medyada terör propagandasına tarihe geçecek ceza Sosyal medyada terör propagandasına tarihe geçecek ceza İktidara yakınlığıyla bilinen isimden seyyanen zam iddiası İktidara yakınlığıyla bilinen isimden seyyanen zam iddiası Merve Boluğur'a 100 milyon TL'lik çılgın teklif Merve Boluğur'a 100 milyon TL'lik çılgın teklif Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar geldi Dolar, Euro ve altından yeni rekorlar geldi Kıdem tazminatı, işsizlik, yaşlı, engeli aylıkları: Yeni asgari ücretle birlikte hepsi değişti! Kıdem tazminatı, işsizlik, yaşlı, engeli aylıkları: Yeni asgari ücretle birlikte hepsi değişti! Merakla beklenen Xiaomi SU7 resmen tanıtıldı! 15 dakika şarjla 510 km menzil Merakla beklenen Xiaomi SU7 resmen tanıtıldı! 15 dakika şarjla 510 km menzil 9 dev AVM'den konkordato talebi 9 dev AVM'den konkordato talebi