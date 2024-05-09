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Bir ilde daha taksi ücretlerine zam geldi

Bir ilde daha taksi ücretlerine zam geldi
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Antalya'da 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere taksimetre ücretlerine zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 30 TL oldu.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, zamlı tarifeye göre taksimetre açılış ücretinin 20 TL’den 25 TL’ye çıktığını ifade ederek, “Kilometre ücreti 25 TL’den 30 TL’ye yükseltildi. Saat ücreti ise 84 TL’den 120 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 60 TL’den 100 TL’ye çıktı. Artan maliyetlerden dolayı, taksici esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması için AESOB Başkanımız Adlıhan Dere öncülüğünde, tüm ilçe oda başkanlarımızla birlikte merkez ve ilçelerdeki esnafımıza, 1 Haziran’da geçerli olmak üzere taksimetre zammı kararı alınmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e, esnafımıza destek ve katkılarından dolayı şahsım ve esnafım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
 
Yeni taksimetre ücretleri şöyle:

Taksimetre açılış: 25 TL 
Km ücreti: 30 TL 
Birim metre (100): 3 TL 
Saat ücreti: 120 TL 
Kısa mesafe ücreti: 100 TL 
Birim zamanı (1 dk): 2 TL

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