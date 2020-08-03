  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Ağustos 2020 10:14

İstanbul'da yine silahlar konuştu: 3 gözaltı var!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle başlayan kavgada açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da yine silahlar konuştu: 3 gözaltı var!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, 30 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki grup arasında 'laf atma' sebebiyle tartışma başladı. Meydanda başlayan tartışma ara sokakta silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ismi öğrenilemeyen bir kişi bacağından vuruldu. Kavgaya ilk müdahaleyi o sırada meydanda görev yapan bekçiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi, arkadaşlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı.

3 GÖZALTI

Ekipler, kavgaya karıştıklarını belirlediği 3 kişiyi yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürdü.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , silah , gözaltı , esenyurt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM