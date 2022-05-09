İstanbul'da yoga kursunda hipnozlu tecavüz iddiası

İstanbul'da internet üzerinden gördüğü "yoga kursu" ilanına başvuran bir genç kadın özel derste eğitmenin kendisini önce elle taciz edip ardından tecavüz ettiğini iddia etti.

İnternette gördüğü bir ilanın ardından İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki yoga kursuna başlayan talihsiz kadının hayatı kabusa döndü. Hipnoz halinde yarı uykulu şekilde eğitmenin cinsel istismarına maruz kaldığını ifade eden F.N, eğitmen E.S hakkında şikayetçi oldu. Cinsel saldırı olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özel ders aldığı sırada tecavüze uğradığını ifade eden öğretmen F.N, Sultangazi'de çalışıyordu. Kağıthane'deki yoga kursuna başlayan talihsiz kadın beş ay boyunca kursa gitti. Kursta eğitmenin sürekli cinselliği övücü şeyler anlattığını belirten kadın, daha sonra yaşadıklarının ardından şikayetçi oldu.

İddiaya göre yoga eğitmeni, öğretmen F.N'ye tecavüz etti. Önce öğrencisini hipnoz eden eğitmen daha sonra yarı uykulu şekilde cinsel saldırıda bulundu. Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.