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  4. İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu

İstanbul'da yol kenarında ceset bulundu

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İstanbul'un Tuzla ilçesinde ağaçlık alanda yabancı uyruklu bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orta Mahallesi’nde sabah saat 09.30 sıralarında, cadde kenarındaki ağaçlık alanda yerde yatan şahsı gören yurttaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yabancı uyruklu 28 yaşındaki N.B.’ye ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

İHA

Etiketler tuzla erkek cesedi
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