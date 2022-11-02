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İstanbul'da yol ortasında baltalı dehşet!

İstanbul'da yol ortasında baltalı dehşet!
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İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil sürücüsü, yol verme kavgasında minibüs şoförüne baltayla saldırdı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle bir minibüs şoförüyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen sürücü baltayla minibüsün camını kırdı.

Minibüs şoförü saldırı sırasında aracından inmedi.

 Çevredekiler otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, bastonuyla araya giren yaşlı bir kadın arbede sırasında yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların karşılıklı şikayetçi oldukları öğrenildi.

 

 

DHA

Etiketler sancaktepe balta minibüs
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