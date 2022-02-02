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  4. İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü

İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü

Maltepe’de akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafiği kesip ortalığı birbirine kattı.

Maltepe’de akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup, yolda trafik akışını engellediler. Trafikte tehlikeli hareketler yapmanın yanı sıra silahla havaya ateş açarak tehlike saçtılar. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayı görüntüleyen vatandaşın silah seslerini duyunca korkarak eğilmeye çalıştığı görüldü.

Olay, Maltepe'nin Zümrütevler mahallesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi adı altında sokağa çıkan gençler, araçlarıyla kornalara basıp konvoy yaparak yolu trafiğe kapattı. Araçlarıyla drift yapan gençler, ayrıca silahla ateş ederek çevrede bulunanların hayatını da tehlikeye attı. Akşam saatlerinde konvoy yapıp eğlenen gençler, vatandaşlara rahatsızlık verdi. Yaşanan anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan videoyu çeken vatandaşın silah seslerini duyunca korkup eğilmesi dikkat çekiyor.

Etiketler asker asker eğlencesi şehir magandaları maganda trafik drift
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