İşte Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan Osman S. tutuklandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Osman S. tutuklandı.

Çubuk'taki şehit cenazesinde kalabalığın linç girişimine uğrayan ve önce güvenli eve alınan, ardından zırhlı araçla bölgeden çıkarılan Kemal Kılıçdaroğu'na yönelik olaylara karışan isimlerle ilgili gözaltılar başladı. Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralara yansıyan Osman S.'ün yakalandığı, ayrıca gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor.

Görüntülerin incelenmesinin ardından gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

Saldırgan Osman S.'nin Çubuk Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan S., Çubuk Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞTE SALDIRGANIN İLK İFADESİ



Osman S.'ün, jandarmadaki ilk ifadesinde, kalabalık arasında galeyana gelerek, Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk attığını söylediği belirtildi. Sargün'ün, terör bağlantısı ise tespit edilmedi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam etmektedir. Olaya karıştıkları iddia edilen diğer şüphelilerin kimlik tespiti ve araştırılması işlemleri de titizlikle yapılmaktadır. Olay çok yönlü olarak tüm ayrıntılarıyla araştırılmaktadır" denildi.