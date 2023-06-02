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İYİ Parti binasının kurşunlanması davasında karar verildi

İYİ Parti binasının kurşunlanması davasında karar verildi
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İYİ Parti İstanbul il binasına isabet eden kurşunlarla ilgili inşaat bekçisi M.E.'ye 2 ayrı suçtan 9 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı talepnamede parti binasının kafeterya bölümünün ön camında 1 adet ve 4. katında 1 adet olmak üzere 2 mermi deliğinin tespit edildiği belirtildi.  

Şüpheli M.E.'nin atış yaptığı yer ile isabet alan binalar arasında fiziki olarak önünde bir engel bulunmadığının da belirtildiği talepnamede, şüphelinin terör ve örgütsel bağlantılara dair herhangi bir delil ve bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

M. E.'nin 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Bulundurma ruhsatlı silahı taşıma' suçlarını işlediğine yer verildi. Şüpheli M. E.'nin de kabul etmesi üzerine dosya Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosuna gönderildi. 'Ruhsatsız Silah Taşıma' suçundan M. E.'nin 6 ay hapis cezası ve 300 TL adli para cezası talep edildi. Ayrıca 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan da 3 ay hapis cezası istenirken bu cezaların da hükmün açıklanmasının geri bırakılması istendi.

Seri Muhakeme Usulü'ne göre denetleme görevi görmesi için dosya Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme gerekli inceleme ve denetlemeyi yaparak kararı onayladı. 

DHA

Etiketler iyi parti istanbul inşaat bekçisi
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