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  4. 12 Ekim 2020 19:47

İZBAN'da tepki çeken görüntüler! Sigara içip şarkı söylediler

İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin sigara içip şarkı söylediği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Bugün toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor.

SOSYAL MESAFE YOK 
Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

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