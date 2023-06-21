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İzmir'de ağaçların arasında ceset bulundu

İzmir'de ağaçların arasında ceset bulundu
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İzmir'in Selçuk ilçesinde ağaçlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Polis cesedinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağaçların arasında ölü bulunan kişinin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

İHA

Etiketler izmir selçuk ceset
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