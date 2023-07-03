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İzmir'de fabrika yangını

İzmir'de fabrika yangını
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İzmir'de yalıtım malzemeleri fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, yalıtım ve boya malzemeleri üreten bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ayrancılar Mahallesi'ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının büyümemesi ve fabrikaya sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Bu arada, fabrika dışında bulunan bir tır dorsesi de yandı. 

Etiketler izmir fabrika yangın
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