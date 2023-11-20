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İzmir'de İsrail eylemi: Başına silah dayadı!

İzmir'de İsrail eylemi: Başına silah dayadı!
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İzmir'in Konak ilçesinde elinde Türk bayrağı, ayağının altında ise İsrail bayrağı olan bir şahıs başına silah dayadı.

Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi. Daha sonra eline Türk bayrağı alan öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı.

Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis, kişinin elindeki tabancayı bırakması için çabalarını sürdürüyor. 

İzmir'in Konak ilçesinde elinde Türk bayrağı, ayağının altında ise İsrail bayrağı olan bir şahıs başına silah dayadı.

Etiketler izmir israil silah bayrak
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