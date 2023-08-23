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İzmir'de sokakta erkek cesedi bulundu

İzmir'de sokakta erkek cesedi bulundu
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İzmir'in Bornova ilçesinde 43 yaşındaki bir adam sokakta ölü bulundu. Polis, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 7057/1 Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede 43 yaşındaki A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Vücudunda darp izlerine rastlanılmayan A.'nın şüpheli bulunan ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler izmir ceset
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