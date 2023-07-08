İzmir'de tren kazası! Yaralılar var
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör ile trenin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ödemiş seferini yapan O.F. ve Y.B. idaresindeki 32727 sefer sayılı yolcu treni, Yeniköy Mahallesi'ndeki kontrolsüz geçitten geçmeye çalışan Kadir E. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Kadir E.'nin yanı sıra trendeki yolculardan Mehmet Emin Y., eşi Fatma Y. ve Tevfik B. yaralandı. Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kadir E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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