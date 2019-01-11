İzmir'deki doktor rezaletinde şok üstüne şok !

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde kadın hastalarının çıplak görüntülerini gizlice çekip paylaştığı iddia edilen E.B.Ç'nin çalıştığı kliniğin sosyal medya haberlerinde yanlış yazılması, aynı serviste çalışan E.Ç. adlı başka bir doktora kâbusu yaşattı.



Haber üzerine hastaları, meslektaşları ve hatta ailesi tarafından telefon ve mesaj yağmuruna tutulan E.Ç. zor durumda kaldı. E.Ç, kendisini arayanlara o kişinin kendisi olmadığını ve Kadın Hastalıkları Kliniği'nde böyle bir asistan olmadığını anlatmakta güçlük çekti.

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Bazı meslektaşlarına, yaşadığı şok nedeniyle intiharı bile düşündüğünü anlatan E.Ç'nin, Başhekimlik ve Rektörlük tarafından basın kuruluşlarına bir açıklama gönderilmesini istediği öğrenildi. E.Ç'nin "Yanlış anlama nedeniyle kadın hastalıkları servisinde, hasta ve hasta yakınlarının bile ters bakışlarına maruz kalıyorum" dediği iddia edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu hata, bir doktorun hayatını alt üst etti.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Öte yandan İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi servisinde görevli doktor E.B.Ç. hakkında başka hasta ve hasta yakınlarının da şikayetçi oldukları öğrenildi. Kendisinin de yer aldığı görüntüleri Rusya merkezli bir arkadaşlık sitesinde paylaşan Dr. E.B.Ç, gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"HOCALARIMA GÖSTERECEKTİM"

Skandalın ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan Dr. E.B.Ç'nin savcılık ifadesi de ortaya çıktı. E.B.Ç'nin ifadesinde görüntüleri çektiğini kabul ettiğini, ancak siteye kendisinin yüklemediğini belirttiği ve "Hocalarıma göstermek için çekmiştim" dediği öğrenildi. Öte yandan polisin hastaneden, hasta kayıt listesini de talep edeceği öğrenildi. Doktorun ev ve aracıda yapılan aramalarda el konulan 3 hardisk ve 2 telefon da incelemeye alınmıştı.

Kadınların görüntülerini çeken doktordan ilk ifade