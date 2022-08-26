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İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

İzmit'te düğün konvoyunda bulunanlar, bulvar caddesi üzerinde araçlarını durdurup oyun oynayarak trafik akışını engelledi.

Akşam saatlerinde İzmit Atatürk Bulvarı'nda düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 şeridinde durdu.  Trakfik akışının engellenmesine aldırış etmeden araçlardan inenler, bulvar üzerinde oyun oynadı. Konvoydakilerin trafiği durma noktasına getirmesi, bölgeden geçen sürücüler tarafından tepki çekti. Bir süre sonra araçlarına binerek yola devam edildi. Düğün konvoyunun yolda durduğu anlar sosyal medyada paylaşılırken, tepki gösterildi.

Etiketler konvoy araç
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