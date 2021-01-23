  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Ocak 2021 17:58

Jandarma baskını! 6 adam aynı tuvaletten çıktı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarmanın baskın yaptığı kıraathanede, 5 kişi yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı.

Jandarma baskını! 6 adam aynı tuvaletten çıktı
A+ A-

Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı. Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı. Bu duruma şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.

Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı. Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.

jandarma , baskın , tuvalet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM