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Jandarmadan mahsur kalan vatandaşlara ''drone'' ile yemek servisi

Jandarmadan mahsur kalan vatandaşlara ''drone'' ile yemek servisi

Konya'da jandarma, hayvanlarını beslemek için gittikleri adada; Beyşehir Gölü'nün donması sonucu mahsur kalan ve yiyecekleri tükenen 3 çiftçiye dronla yiyecek ve ilaç gönderdi.

Konya'da jandarma, küçük ve büyükbaş hayvanlarını beslemek için gittikleri Hacı Akif Adası'nda; Beyşehir Gölü'nün donması sonucu mahsur kalan ve yanlarına götürdükleri yiyecekleri de tükenen 3 çiftçiye, insansız hava aracı dronla ekmek, gıda ve ilaç gönderdi. 

Yeşildağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Eren, Yakup Eren ve Mustafa Gök,  Beyşehir Gölü kıyısına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Hacı Akif Adası'nda besledikleri 400 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvanını beslemek için adaya gitti. Bir hafta önce adaya giden ancak yoğun kar yağışının ardından gölün donması üzerine geri dönemeyen 3 çiftçinin, yaşamlarını sürdürebilmeleri için yanlarında götürdükleri gıda malzemeleri de tükendi. Bunun üzerine 3 çiftçi bugün saat 08.00 sıralarında Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayıp yardım istedi. Herhangi bir araçla adaya ulaşmanın imkansız olması üzerine jandarma ekipleri, dronla, adada mahsur kalan çiftçilere ekmek, gıda ve ilaç gönderdi. 

Etiketler jandarma drone dron mahsur kalan köylüler
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