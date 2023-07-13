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Kaçak Afganlar sınırda yakalandı! Üzerlerinden bakın ne çıktı

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Ağrı'da İl Jandarma Komutanliğı'na bağlı ekipler, yurda kaçak girmeye çalışan 5 Afganistan kaçak göçmeni yanlarında taşıdıkları 58,5 kilogram metamfetamin ile yakaladı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sınır birlikleri ile yurda kaçak girişlerin önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri ortak operasyon neticesinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında 5 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Göçmenlerin beraberlerinde getirdikleri çantalarda yapılan aramalarda 58,5 kilogram metanfetamin ele geçirildi. Göçmenler, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ve düzensiz göç ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. (DHA)

DHA

Etiketler kaçak afganlar afgan kaçak göçmen sınır Türkiye sınırı
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