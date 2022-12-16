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  4. Kaçak göçmenler bu sefer denizde değil, sulama kanalında öldü

Kaçak göçmenler bu sefer denizde değil, sulama kanalında öldü

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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, öğleden sonra Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, sulama kanalına uçtu. Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. 

Şanlıurfa Valiliği, kazada minibüste bulunan 6 kaçak göçmen hayatını kaybettiğini 5 kişinin de yaralandığını açıklandı. Toplamda 25 kişinin sağ kurtarıldığı belirtildi. 

Açıklamanın devamında, "Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada ölü sayısı 9’a çıktı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün daha yaşamını yitirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Harran Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3’ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

Etiketler şanlıurfa kaçak göçmen sulama kanalı trafik kazası
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