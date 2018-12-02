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  4. 02 Aralık 2018 09:22

Kadıköy'ü karıştıran taciz ! Sırtından bıçaklandı

Kadıköy'de bir kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkan kavgada sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kadıköy'ü karıştıran taciz ! Sırtından bıçaklandı
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Olay, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi.  İddiaya göre, bir asker uğurlama konvoyu trafikte tehlikeli seyrettikleri gerekçesiyle polis ekipleri tarafından durduruldu. 

TACİZ İDDİASI            
Durdurulan araçlardan birisinde bulunan bir kadın kendisine M.S.(35) tarafından taciz edildiği iddiasında bulunarak çevreden yardım istedi. Yardım istemesinin üzerine konvoydaki bulunanlar ve çevredeki bazı vatandaşlar M.S.'yi kovalamaya başladı. Cadde üzerindeki parkta kalabalık grup tarafından darp edilen ve linç girişiminde bulunulan M.S. henüz belirlemeyen bir kişi tarafından sırt bölgesinden bıçlaklandı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri de kalabalığı güçlükle dağıtırken olay yerine güvenlik önlemi aldı. Yaralanan M.S.'yi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri parkının çevresi incelemelerde bulundu. Olayda kullanıldığı belirtilen bir bıçak parkta bulunurken caddeki MOBESE kameralarını incelemeye alındı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken soruşturması sürüyor.


 

DHA

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