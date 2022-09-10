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Kadın hemşire görev başında kalp krizi geçirerek öldü

Kadın hemşire görev başında kalp krizi geçirerek öldü

Ordu'da 42 yaşındaki kadın hemşire, sabah saatlerinde hastanede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Y.Ç., sabah saatlerinde tuvalete gitti.

Bir süre sonra tuvaletten cep telefonu alarm sesi duyan personel, buraya yöneldi. Sağlık personeli, burada hareketsiz halde buldukları Y.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Gece nöbetçi olduğu bildirilen iki çocuk annesi Y.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Y.Ç.'nin cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Ordu Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Etiketler acil servis kalp krizi hastane hemşire kadın hemşire
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