  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kadın kıyafeti ile suçüstü yakalandı

Kadın kıyafeti ile suçüstü yakalandı

Kadın kıyafeti ile suçüstü yakalandı

İzmir'de 18 yaşındaki hırsızlık zanlısının peşine düşen polis, zanlıyı üzerinde kadın kıyafeti ile yakaladı.

Olay, dün akşam İzmir Ödemiş'te meydana geldi. Elinde çuval ile bir kadının eve girdiğini görenler, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, hırsızı girdiği evde suçüstü yakaladı. Tanınmamak için kadın kıyafeti giyen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

Etiketler kadın kıyafeti kadın kıyafetli hırsız zanlı gözaltı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soma’da büyük orman yangını
Yaza mola! Yağışlar geri dönüyor: Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı geliyor...
Maaş zammını gelir vergisi yuttu! Saç baş yolduran zam hesabı
Son anket açıklandı; AK Partili seçmen faturayı bakın kime kesti
Harem selamlık plajın açılışını AK Partili Özhaseki yaptı
Diyanet'ten harcama rekoru!
Engellemeler durduramadı, ODTÜ'lüler Devrim'de pankartlarıyla yürüdü
Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek birbirine girdi