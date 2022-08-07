Kadın kıyafeti ile suçüstü yakalandı

İzmir'de 18 yaşındaki hırsızlık zanlısının peşine düşen polis, zanlıyı üzerinde kadın kıyafeti ile yakaladı.

Olay, dün akşam İzmir Ödemiş'te meydana geldi. Elinde çuval ile bir kadının eve girdiğini görenler, polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, hırsızı girdiği evde suçüstü yakaladı. Tanınmamak için kadın kıyafeti giyen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.