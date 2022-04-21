Kadın turisti darbeden taksicinin cezası belli oldu

Canlı yayında sığınmacı kavgası! Ortalık bir anda karıştı

ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark!

Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın, yutun''

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