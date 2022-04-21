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Kadın turisti darbeden taksicinin cezası belli oldu

Kadın turisti darbeden taksicinin cezası belli oldu

İstanbul Ataşehir'de Fas uyruklu kadın müşterisini döven taksicinin belgesi iptal edildi.

İstanbul Ataşehir'de, tartıştığı yabancı uyruklu kadın müşterisini döven sürücünün taksi kullanma belgesi süresiz iptal edildi.

Fetih Mahallesi'nde taksi sürücüsü E.Y'nin, Fas uyruklu müşterisi K.H'yi aralarında çıkan tartışmada darbetmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın ardından gözaltına alınan aracın sürücüsü E.Y'nin taksi kullanma belgesi süresiz olarak iptal edildi.

Etiketler ataşehir taksici darp dayak
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