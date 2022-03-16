Kadınlar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi

Bursa'da iki kadın arasında başlayan sözlü tartışmada bir kadın aldığı bıçak darbesiyle yaralandı:

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç. (23) ile akrabası A.A. (34) arasında bilinmeyen sebepten dolayı sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle A.A., elindeki bıçağı N.Ç.'nin bacağına sapladı. Kanlar içinde kalan kadın, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.