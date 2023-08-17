  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kafa kafaya facia: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı

Kafa kafaya facia: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı

Kafa kafaya facia: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri bebek 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

R. Ç. idaresindeki  kamyonet, Adıyaman Gölbaşı karayolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü S.E. ile araçlarda bulunan C.G. ve E.E. ve 2 aylık olduğu öğrenilen C.E., hayatını kaybetti.

Yaralılar R.Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA

Etiketler adıyaman trafik kazası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hükümet memurlar için ikinci zam teklifini açıkladı
Suriyeli fırıncı 9 yaşındaki çocuğu istismar etti; ilçe ayağa kalktı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su isyan etti
Abdulkadir Selvi, İYİ Parti ve HDP'nin İmamoğlu'na ''destek'' şartını açıkladı
Organ naklinde devrim niteliğinde hamle: Domuz böbreği insan vücudunda çalıştırıldı...
Beşiktaş'ın Rashica videosu Galatasaraylıları ayağa kaldırdı
Türkiye güzeli Şevval Şahin sevgilisiyle aşka geldi
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için tarih verdi
Ünlü şarkıcı ihanet yüzünden boşanıyor
Martı ölümlerinin sırrı çözüldü