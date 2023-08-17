Kafa kafaya facia: Biri bebek 4 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri bebek 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. R. Ç. idaresindeki kamyonet, Adıyaman Gölbaşı karayolu Aşağı Çöplü mevkisinde karşı yönden gelen S.E. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü S.E. ile araçlarda bulunan C.G. ve E.E. ve 2 aylık olduğu öğrenilen C.E., hayatını kaybetti. Yaralılar R.Ç, Hüseyin Avni Doruk ile Akif Eken ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA