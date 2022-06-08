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Kafası korkuluklara sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Kafası korkuluklara sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da evin pencere korkuluklarına kafasını sıkıştıran 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Adıyaman merkez Yenigüven köyünde 3 yaşındaki Mert Ö., evin pencere korkuluklarına başını sıkıştırdı. Burada nefessiz kalan çocuğu bir süre sonra fark eden ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu bulunduğu yerden çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mert Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mert Ö.'in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler adıyaman demir korkuluk
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