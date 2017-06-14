Kafasına kaya parçaları düşen genç öldü

Gümüşhane'de okuldan çıktıktan sonra yurda gitmek üzere yola çıkan Gümüşhane Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, yamaçtan düşen kaya parçalarının başına isabet etmesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olay akşam saatlerinde yaşandı. Okuldan çıkan 3. sınıf öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu, arkadaşları ile birlikte Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Erkek Öğrenci yurduna gitmek üzere yola çıktı. Bağlarbaşı Mahallesi Şahbenderler Semti Maden mevkiine gelen talihsiz öğrencinin kafasına, yamaçtan düşen kaya parçaları düştü. Feci şekilde yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztürkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.



Denizli nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Öztürkmenoğlu’nun cenazesi Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.