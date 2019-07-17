Kafede titrerken farkedildi ! Rehin alma, işkence...

Kanada vatandaşı Filistin uyruklu üniversite öğrencisini alı koyarak 3 gün işkence yaptığı, Dubai'de yaşayan annesinin para göndermesi karşılığında serbest bıraktığı öne sürülen 7 Suriyeli için toplam 225 yıl hapis cezası istendi. Suriyelilerin, üniversiteli gence yaptıkları işkence iddianamede detaylarıyla anlatıldı.

Şüphelilerin 'misafir ettik' dedikleri Filistinli genç ise 'Ellerime kelepçe takıp, dövdüler, Çırılçıplak soyarak, istismar edip videoya çektiler. Kesici aletlerle yaralayıp, üzerime su döktüler" dedi. Bir kafede korkudan titrerken çevredekilerin durumu polise haber vermesi üzerine yakalanan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesinde yer alan bilgilere göre İstanbul'da bir özel üniversitede ticaret bölümünde öğrenim gören 28 yaşındaki Mohammed A.'nın başına gelenler detaylarıyla anlatıldı.

BİR KAFEDE TİTRERKEN FARK EDİLDİ

İddianamedeki bilgiye göre, Aksaray'da görev yapan güven timlerinin yanına 14 Aralık 2018 saat 21.00 sıralarında Mohammed A. gelerek, bir hafta önce 7 Suriyeli'nin kendisini Kağıthane'da bir evde alıkoyduğunu söyledi. Suriye uyruklu kişilerin 3 gün kendisine işkence ettiğini ileri süren Mohammed A., kesici aletlerle vücuduna zarar verildiğini, çırılçıplak soyularak makatına kola şişesi sokulduğunu, kelepçelendiğini ve yapılanların videoya çekildiğini anlattı.

Görüntüleri Dubai'de yaşayan annesine gönderen şüphelilerin 5 bin dolar almaları iki cep telefonunun alınarak serbest bırakıldığı belirten Mohammed A. şüphelilerin bir hafta sonra görüntülerle şantaja devam ederek 4 bin dolar daha istediğini söyledi.

Bir kafede korkudan titrerken çevredekilerin durumunu fark etmesi üzerine polise giden Mohammed A.'yı güven timleri önce sakinleştirdi. Korku ve panik halinde bulunan Mohammed A.'nın şüphelilerle irtibata geçmesini isteyen polis, 'parayı teslim edeceğini' söylemesini istedi.

ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ TELEFONLARINDAN ÇIKTI

Aksaray Metro istasyonunda Mohammed A. şüphelilerle buluştuğu sırada polis operasyona başladı. Polisi fark eden şüpheliler araçla kaçmak isterken, ekipler önlerini kesti. Geçici kimlik bilgilerine araçta bulunan İbrahim A.(25), Basil M. polis tarafından yakalandı. Operasyonlara devam eden polis 5 şüpheliyi daha yakaladı. Şüphelilerin cep telefonlarından Mohammed A.'ya şantaj yapmak için çektikleri görüntüler çıktı.

ARAÇ KİRALARKEN TANIŞTI

Aslen Filistin uyruklu Kanada vatandaşı olan Mohammed A. Fatih'te araç kiralama işi yapan Suriyelilerle tanıştığını, araç kiraladığını ve bu nedenle aralarında para alışverişi olduğunu ifadesinde belirtti. İkinci kez araç kiraladığında kız arkadaşı ile tartışınca karakolluk olduğunu belirten Mohammed A. tanıdığı Suriyelilerden yardım istediğini kaydetti.

Suriyelilerin kendisine yardım etmediğini belirten Mohammed A., " Araçta bulunan 3 bin 700 doları ve aracı alıp gittiler. Yabancılar şubede bir gün kaldıktan sonra serbest kaldım. İbrahim adlı Suriyeliyi aradım. Beni araçla alıp Zeytinburnu'nda bir eve götürdü. Kendisini polisim diye tanıtan bir Türk elime kelepçe taktı" dedi.

14 SURİYELİNİN YAŞADIĞI EVDE ZORLA ALIKOYDULAR

Başına bir torba geçirip otomobile bindirdiklerini anlatan Mohammed A., "Yolda beni dövdüler. Çağlayan'da 14 Suriyelinin yaşadığı bir eve götürdüler. Üçü dışında hapsi bana işkence yaptı. Ertesi gün beni soyarak bir kola şişesinin üzerine oturttular. Video çektiler. Videoyu anneme gönderdiler. Annem 5 bin dolar para gönderdi" dedi.

GÖRÜNTÜLERİMİ YAYMAKLA TEHDİT ETTİLER

3 gün tutulduğu evde ellerinin kelepçeli olduğunu belirten Mohammed A. "Üzerime su dökerek uyandırdılar. Beni hepsi darp etti. İki tanesi cinsel birliktelik istedi. Kabul etmeyince istismar ettiler. Üçüncü gün iki cep telefonumu alıp beni serbest bıraktılar. 'Dört bin dolar daha borçlusun' diyerek parayı getirmediğim halde görüntülerimi yayacaklarını söylediler. Korktum polise gidemedim" ifadelerini kullandı.

KALACAK YERİ YOKTU MİSAFİR ETTİK

Şüpheliler ise kendisinin kalacak yeri olmadığı için yardımcı olduklarını ileri sürdü. Uyuşturucu kullandığını ileri sürdükleri Filitinli gencin annesinden para alabilmek için böyle bir yola başvurduğunu iddia eden şüpheliler, hava sıcak olduğu için kendisinin soyunduğunu iddia ettiler.

HAVA SICAKTI ÜZERİNİ ÇIKARDI

5 yıldır Türkiye'de araç kiralama işi yapan şüpheli Reza A. ifadesinde, "Kiraladığı aracı geri getirmediği için borcu vardı. Kalacak yeri olmadığı için kendisine yer bulduk. Burada hava sıcak olduğu için üzerini çıkardı. Uyuşturucu hap içince fenalaşan şikayetçinin videosunu çektik. Şikayetçi maddi sıkıntıda olduğunu belirterek, 'Siz bana yardım ettiniz' diyerek annesinden para istememizi söyledi. İftiraya uğradım. Asıl mağdur benim" dedi. Şüpheli Basil M. ise kalacak yeri olmadığı için Filistinli üniversite öğrencisinin evinde kaldığını ileri sürdü. Araç kiralama işi yapan İbrahim A. ise Filistinli gencin soyulmasıyla ilgili davranışları uyuşturucu temin edebilmek için yaptığını iddia etti.

HER BİRİ İÇİN 45'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sulh Ceza hakimliğinin tutukladığı Suriye uyruklu Adnan M., Basil M., Bilel B., Edip A., İbrahim A., Reza A. ve Mohamed B. hakkında savcılık 'Birden fazla gece vakti silahla yağma', 'Eziyet etme', 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 26,5'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada sanıklar hakim önüne çıkacak.