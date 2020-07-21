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  4. 21 Temmuz 2020 22:55

Kahramanmaraş'ta balkondan düşen öğretmen öldü

Kahramanmaraş’ta evinin birinci katından dengesini kaybedip başının üstüne yere düşen 44 yaşındaki öğretmen Harun Ay hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta balkondan düşen öğretmen öldü
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Kahramanmaraş’ta evinin balkonundan dengesini kaybedip yere düşen öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Gölcü İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Harun Ay (44), birinci kattaki evinin balkonunda iken aşağıdan kendisine atılan anahtarı tutmak istedi. O sırada dengesini kaybeden Ay, balkondan başının üstüne yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı öğretmeni hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen öğretmen Harun Ay, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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