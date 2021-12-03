Kahreden yangın: Evde yalnız olan 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ ta yabancı uyruklu bir kadın, evde 3 çocuğunu bırakarak aile sağlığı merkezine gitti. Yalnız kalan 3 çocuk, evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

dinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesi’nde yabancı uyruklu F.Z.E. (22) adlı kadın, T.Ş. (2), A.R Ş. (3) ve M. R.Ş. (5) isimli 3 çocuğunu evde bırakarak Aile Sağlık Merkezine gitti. Bir süre sonra evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 çocuk dumandan zehirlendi.



3 ÇOCUK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen 3 çocuk yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)