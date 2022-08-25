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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Konya'da bir kamyonetin kontrolden çıkarak uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hadim-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S. (66) idaresindeki kamyonet, Eğiste Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Derviş Ç. (63) ve Mehmet A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler konya uçurum kamyonet
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