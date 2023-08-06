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Kan donduran olay: Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulundu

Kan donduran olay: Engelli komşusuna cinsel saldırıda bulundu
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Konya’da fiziksel engelli F.N. isimli erkeğe komşusu cinsel saldırıda bulundu.

İğrenç olay, 25 Temmuz'da Konya’da meydana geldi. Geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N.  (35) adlı erkeğin ağabeyi, kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları İ.M.'nin (40) kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü.

Bunun üzerine F.N.'nin ağabeyi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikâyet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı.

ÖNCE İNKAR, DAHA SONRA İTİRAF ETTİ  

Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk önce olayı inkâr eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti.

İ.M., nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, ''Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım" dedi. İ.M., mahkemece 'Kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Etiketler cinsel saldırı engelli komşu
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