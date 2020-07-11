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  4. 11 Temmuz 2020 17:22

Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti!

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda Kemal E., sevgilisi olduğu öne sürülen Sema D'yi sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silah ile intihar etti.

Kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti!
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Olay, saat 12.00 sıralarında Fatsa’nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi’nde meydana geldi. Kemal E. ile sevgilisi olduğu belirtilen Sema D. arasında caddede tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal E., yanındaki tabancayı çekip, D.'a ateş etti. D. kanlar içinde yere yığılırken, kaçmaya çalışan Kemal E.'e çevredeki polisler müdahale etmek istedi. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı E., tabancasını bu kez kendisine doğrultarak tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sema D.'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Kemal E. ise kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sema D.'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna konulurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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